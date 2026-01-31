長崎県屈指の公立進学校に、75年ぶり2度目の春切符が届いた。「目の前の一戦一戦に向き合って、校歌を甲子園で歌えるように頑張る」。長崎西の桑原主将は声を弾ませた。同県からの21世紀枠選出は、昨年の壱岐に続き2年連続となった。平日の練習時間は約1時間半と短いが、マネジャーが開発したアプリで内容を管理するなど効率化。昨秋の長崎大会ではエースの熊を中心に強豪校を次々と撃破して準優勝。九州大会でも1勝して8強入