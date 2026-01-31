昨秋の明治神宮大会で初めて頂点に立った九州国際大付は王者の看板を背負って4年ぶりに選抜大会に臨む。「神宮で優勝したことで立ち向かってくるチームが多いと思う。自分たちの野球をして一戦一戦集中したい」と城野主将は表情を引き締めた。1年生ながら昨秋の福岡大会決勝以降8試合中7試合に先発した左腕岩見は「スーパー1年生」と注目を集めた。選抜大会出場が決まり「甲子園は高校野球で一番すごい球場なので、そこで活躍