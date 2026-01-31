3年ぶりに甲子園への切符をつかんだ長崎日大の選手たちは、梶山主将が「選抜決まったぞ！」と大声を上げると帽子を放り投げ喜びを爆発させた。これまで春夏通算13度の甲子園出場を誇る県内屈指の強豪だが、2010年の夏を最後に聖地で勝ち星がない。選抜大会では初出場で2勝を挙げて8強入りした1993年以来33年ぶりの白星を狙う。梶山は「甲子園で（勝って）校歌を歌いたい」と意気込んだ。昨秋の県大会決勝では長崎西にリード