＜バーレーン選手権2日目◇30日◇ロイヤルGC（バーレーン）◇6719ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドは日没サスぺンデットとなった。競技は、現地時間31日（土）の午前7時45分に再開予定となっている。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？日本勢は3人が出場している。今大会が欧州ツアーデビュー戦の日本ツアーで昨季賞金王になった金子駆大は、1ホールを残してトータル4アンダー・暫定40