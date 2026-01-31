「有力馬次走報」（３０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆２３年みやこＳなど重賞を３勝したセラフィックコール（牡６歳、栗東・寺島）が、中央競馬登録を抹消して川崎・内田勝厩舎に転厩することが明らかになった。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。出走機会を増やして活躍の場を広げるため。◆リヤドダ