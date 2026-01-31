第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、滋賀からは近江と滋賀学園の2校が選出された。近江は2年ぶり8度目、滋賀学園は2年連続4度目の出場。同県からは初めて2年連続で複数校が選出された。2年連続出場となる滋賀学園は、昨春の雪辱を果たすべく聖地に戻る。昨年は浦和実（埼玉）との1回戦で零敗を喫し、3度目の選抜出場で初の初戦敗退となった。主将の藤川倖生（こう