ドル円は再び高値圏へ＝NY為替 ドル高が優勢となる中、１５４円７６銭まで上昇したドル円。その後１５４円１０銭台まで調整売りが入っていたが、調整一服後は再び買われており、夕方に入って１５４円６０銭台での推移と、高値に近づく動きを見せている。 USDJPY 154.63