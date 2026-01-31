恋愛感情につけ込んで金品をだまし取るロマンス詐欺。2年前に発覚した事件を巡ってこのほど逮捕されたのは、あろうことか、僧侶だった。単に仏門の戒律を捨てて俗人に戻ったのかといえば、さにあらず。そこには意外で複雑な事情が絡み合っていたのである。＊＊＊【写真を見る】認知症を発症していた後藤容疑者給料のほとんどを詐欺につぎ込んでいた問題の人物は、北海道釧路市の後藤徳雄（のりお）容疑者（66）。岩手県で