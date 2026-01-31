初のオリンピック出場を決めたスキージャンプ・男子日本代表の二階堂蓮選手(24)が、五輪出場までに至る試練を告白。支えてくれた父の存在について語りました。北海道江別市出身、小学2年生の時にスキージャンプの選手だった父の影響で競技を始めた二階堂選手。「(父から)『やるなら世界一を目指すぞ！』って。ジャンプ台での練習が終わった後も家の周りを走らされた」と語り、親子二人三脚でずっと一緒に戦ってきました。父・学さ