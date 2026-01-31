2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪に出場するカーリング女子日本代表のフォルティウス。その中心選手である吉村紗也香（34・スキップ）と小野寺佳歩（34・サード）に、4年前の代表決定戦で敗れ、オリンピック出場を逃した悔しさを乗り越えた後のチームの激動の4年間を、シドニー五輪マラソン金メダリスト高橋尚子さんが聞いた。【写真を見る】「なんとかなるっしょ！」スポンサーゼロから掴んだ五輪切符 カーリング女子日本