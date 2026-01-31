中国・北京でのビジネス関係の会合で演説するスターマー英首相＝30日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】トランプ米大統領が英国に対し中国との経済協力強化は「非常に危険だ」と警告したことを受け、スターマー英首相は30日放送の英スカイニューズ・テレビのインタビューで、経済大国である中国から「目を背けるのは賢明ではない」と反論した。ブライアント貿易担当閣外相も英メディアに、トランプ氏は「間違っている」と述べ反