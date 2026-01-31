岡山県では2月から3月にかけて、歴史ある伝統行事が各地で開催されます。最上稲荷で10万袋の豆が舞う「節分豆まき式」を皮切りに、日本三名園・岡山後楽園を漆黒に染める「芝焼き」、1万人の男たちが宝木を奪い合う日本三大奇祭「西大寺会陽（はだか祭り）」、そして倉敷の町が華やぐ「倉敷雛めぐり」など、圧倒的な熱気と情緒あふれる風景が楽しめます。この時期にしか味わえない岡山の魅力を詳しくご紹介します。10万袋の豆が舞