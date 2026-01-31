リバプールの遠藤航は、現地１月29日に開催されたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節のカラバフ戦で、開始４分に緊急出場。負傷したジェレミー・フリンポンに代わって右SBに入り、堅実な守備で６−０の大勝に貢献した。ジョー・ゴメスがケガをしたため、CBで途中出場したボーンマス戦に続き、主戦場のボランチではなく最終ラインに途中投入され、難しいタスクをこなした日本代表キャプテンに、現地メディアからは賛辞