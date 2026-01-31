31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万3450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては127.15円高。出来高は1万1370枚だった。 TOPIX先物期近は3584ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比17.68ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53450 +60 11370 日経225mi