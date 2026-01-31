北海道小樽市の海岸で、産卵期のニシンの大群が押し寄せる「群来」が確認されました。野生のトドも姿を現し、春の訪れを感じさせる景色が広がっています。ミルクを流したように乳白色に染まる海。ニシンの大群が産卵のために押し寄せ、海の色が白く濁る「群来」とよばれる現象です。（坪田カメラマン）「群来の中にトドが現れました。ニシンを狙っているのでしょうか」春の訪れを告げる群来ですが、いまはまだ１月。地元の漁協によ