昨秋全道高校野球大会8強で北海道地区の21世紀枠候補となっていた士別翔雲は、春夏通じて初の甲子園で史上最北の出場を逃した。21世紀枠は長崎西と高知農が選ばれ、士別翔雲は補欠校となった。名寄支部からの21世枠候補校の選出は03、23年の稚内大谷、14年天塩に続く3校目で、春夏通じてまだ甲子園出場がない同支部の悲願達成はならなかった。学生コーチを務める本郷創士主将（2年）は「非常に残念ではありますが、選ばれても