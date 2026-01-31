誰もが認める1番打者になる。日本ハムは30日、2月1日のキャンプインに備えて沖縄入り。プロ8年目を迎える水谷瞬外野手（24）は、並々ならぬ決意を胸に1軍キャンプ地に入った。「今年も1番打者として、僕が断トツで数字を残せれば」昨季の打順別で1番打者の打率・237はリーグ最低。7日のスタッフ会議では新庄監督も「1番問題」と切り出し「パ・リーグで1番打者の打率が低いんです。俺、四球選べる方が良い。初回に三振しない