ソフトバンクは30日、王貞治球団会長（85）のもとで形作られたホークスの野球の歴史と精神を次世代へ継承する「王レガシープロジェクト」を始動すると発表した。5月24日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）では「王レガシーデー」を開催し、ホークス選手が背番号「89」の特別ユニホームを着用し、入場者には同デザインのレプリカユニホームが配布される。また、今後、王会長が監督時代に背負った背番号「89」はホークスの野