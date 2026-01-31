高卒4年目で初のキャンプA組スタートとなるソフトバンクのイヒネは6種類のグラブ持参で宮崎入りする。本職は遊撃だが、俊足強肩が生きる外野にも挑戦。「まだ外野は経験が少ないので3種類ずつ持っていく予定」と内外野のグラブを各3種類ずつ準備したという。開幕1軍を目指し「チャンスをもらったので、どこでも頑張ります」と意気込んでいた。