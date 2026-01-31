ソフトバンクのチーム最年長37歳の柳田は前日に今季のスローガン「全新」が発表されたのを受けて「全力、全霊で戦いますよ」と意気込みを口にした。春季キャンプは2月中盤までの調整が一任されているS組。筑後ファーム施設などで調整を進めていく予定で「状態はまだまだ。全霊でいきます」と話した。必勝祈願ではチームメートと再会すると「どうもギーター・ダウンズです」とジョークも飛ばしていた。