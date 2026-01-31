今季チームスローガン考案者となった日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）が30日、1軍キャンプ地となる沖縄・名護でチームスローガン「DOMIれ！」を正式発表。新庄監督の「圧倒的に勝たなくてはいけない」というメッセージを受け「圧倒する」という意味の英単語「Dominate」から着想を得た。「選手もファンの皆さんも使って、球場全体で一つになれる言葉。いろいろな使い方をして浸透してもらえればうれしい」と早期定着を願った。