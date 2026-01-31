俺たちで歴史を塗り替えよう――。ソフトバンクは30日、福岡市の筥崎宮で必勝祈願を行い、小久保裕紀監督（54）が約4900人のファンの前で本拠地の福岡移転後初のリーグ3連覇を目指すと抱負を述べた。参拝前には選手たちを集めて訓示し、球団の歴史に新たな1ページを刻もうと呼びかけた。31日には宮崎入りし、2月1日からの春季キャンプから新たな栄光を刻む挑戦が始まる。小久保監督は筥崎宮でファンに向けて26年シーズンに目指