中京大中京は最速141キロ右腕のエース安藤歩叶（あると、2年）は「絶対に日本一を獲る」と宣言した。昨秋の明治神宮大会・神戸国際大付戦でのコールド負けから体格の差を痛感し、1日に白米5合を取る“食トレ”に取り組んできた結果、現時点で7キロ増量に成功した成長著しいエース。「前より真っすぐが伸びていく。球質が上がっている」。初戦突破で選抜単独最多59勝目、頂点に立てば歴代最多タイの5度目の選抜制覇となる5年ぶ