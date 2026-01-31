災害が起こるたびに、人はあまりにも無力でちっぽけな存在であることを思い知らされ、心が折れそうになります。でも同時に、愛おしいほどに優しく、強く、逞しい存在であるということに気づかされます。2011年3月11日ーー。東北地方を襲った未曾有の大地震で被害に遭われた皆さんに、わたしたち歌手は何ができるのか。一人ひとりが、あらためて考えさせられる『紅白』になりました。秋田出身のあやちゃん（藤あや子）が