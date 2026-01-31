女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・青野未来（３５）が、極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩ（３１）からの王座挑戦を拒否し続けている。３０日の新宿大会で青野は林下詩美、天麗皇希、後藤智香と組み、ＤＲのＣＨＩＡＫＩ＆野崎渚＆松井珠紗＆瀬戸レアと８人タッグマッチで対戦。自軍の後藤が瀬戸を沈め３カウントを奪った。試合後、再びＣＨＩＡＫＩから王座挑戦を表明されたが拒