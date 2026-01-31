インスタグラムを更新フィギュアスケート女子で22年北京五輪銀メダリストのアレクサンドラ・トルソワ（ロシア）が28日に自身のインスタグラムを更新した。あの悔しさと怒りで爆発した銀メダルから4年。21歳となった近影に、ファンの注目が集まっている。トルソワは引き締まったウエストが映えるスポーティーなコーデを披露。腹筋のラインがくっきりだ。またストーリー機能では赤ちゃんを抱きかかえる動画も公開した。北京五