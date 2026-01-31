1月末。縁あって、パチンコ関係の副業を始めることになった。景品交換所の仕事だ。いつまで続くか分からないものの、今のところはやっていて楽しい。元々18歳でパチンコ屋に就職したこともあって、なんだか古巣に戻ったような気がする。もちろんライターは辞めるつもりはない。辞めたいとか思ったことは一度もないが勝手にクライアントが滅亡したり、依頼が減っているだけだ。そういう状況で漫然としていても仕方がないし、本厄も