家族を養う立場で、高い給与を手放す決断は簡単ではない。だが心が壊れてしまっては、元も子もない。千葉県の50代男性（エンジニア）は、「会社を辞めて転職をする事で、自分の心を取り戻す事ができました」と投稿で語る。当時、その会社で何があったのか……。男性は2007年頃の話だとし、次のように続けた。（文：天音琴葉）「当時の私は残業時間が100時間／月に達する事が常態化した日々を過ごしていました」「これはマズイ」心