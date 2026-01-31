集合住宅の駐車場は、限られたスペースを互いに譲り合って使う場所だ。しかし、周囲に配慮のない停め方をすると、誰かに迷惑をかけてしまう。東北地方の50代女性から、アパートの駐車場で起きている身勝手な駐車トラブルについての不満が寄せられた。（文：篠原みつき）「他の車よりダントツに前にはみ出していて」女性の頭を悩ませているのは、隣の区画に停まっているセダンだ。「車輪止めより30センチくらい前にとめている。そも