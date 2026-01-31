職場は本来、能力を発揮し対価を得る場所だが、世の中には人の尊厳を平気で踏みにじる「終わっている」会社が存在する。投稿を寄せた40代男性（サービス・販売・外食）は、職場で特定の人物から執拗な攻撃を受けていた。その内容は、「人間辞めるか？みんなきみのこと嫌いよ。全員敵よ」といった、聞くに堪えない人格否定だった。（文：篠原みつき）「その彼は幹部まで出世しました」毎日のように浴びせられる汚い言葉。「おじさん