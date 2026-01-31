パチンコは勝てない。昔は釘さえ良ければ多少交換率が悪くても勝負になったみたいだが、結局その頃だって、たとえば確変ループ率が50％だったら単発、つまり悪い方の50％をその日のトータル大当たり割合のうち、半分以上引かずにいられる平運ってのも大事だった。確変が何度も来るより、とりあえず当てれば単発よりも2連が多いとかが大事だった。しかし今は回ったとしてもまず通常時の図柄揃い大当たりの50％でバトル演出が発生し