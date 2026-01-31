２９日午後９時半ごろ、東京都台東区東上野の路上で、男女７人が３人組にスーツケース３個を奪われた。警視庁によると、計４億２０００万円が入っていたと説明。数時間後、羽田空港の駐車場で１億９０００万円を運んでいたという男性が襲われた。いずれも催涙スプレーが使われたとみられ、同庁は関連があるとみて強盗容疑などで行方を追っている。香港メディアによると、香港島・上環で３０日午前９時４５分（日本時間同１０時