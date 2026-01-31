巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が３０日、宮崎で行われた合同自主トレを打ち上げ、２月１日から始まるプロ初のキャンプへの準備完了を宣言した。巨人の新人全選手を紹介する連載企画「前進ルーキー１１人」最終回では、崇徳（広島）時代に野球を諦めかけた過去、そこでプロへの道をつないでくれた恩師との秘話に迫った。表情に充実感を漂わせた。合同自主トレの最終日。竹丸は丁寧にキャッチボール、