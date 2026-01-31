今回のセンバツから指名打者（ＤＨ）制が導入される。少子化で部員数が減少するなか、守備は苦手でも打撃に秀でた選手に活躍の場が広がり、投手の負担軽減にもなる。「春は投手力」の定説に変化は起きるのか？データから読み解いた。出場候補校に行われたアンケートによれば、約８割の高校が投手の打順を８、９番と想定した。投手に３〜５番を任せる意向を示しているのは２割ほど。打線が強化されるチームが増える。また、低