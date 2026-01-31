５年ぶり１５度目のセンバツ出場を決めた智弁学園・小坂将商監督（４８）が、新たに導入されるＤＨ制で“秘密兵器”の起用をにらんだ。昨年秋の公式戦で３打数無安打だった細川凛人内野手（１年）を４番で起用するプランを示唆。ポジションの兼ね合いで出番に恵まれなかったが、チーム屈指の長打力を誇る大砲も豪快な一発を宣言した。強豪を率いる小坂監督が不敵に笑った。「ＤＨに一番、という選手がいる。面白いですよ」。名