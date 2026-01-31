第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。＊＊＊＊＊＊今大会は投打にタレントがそろう横浜、山梨学院が優勝争いの軸となりそうだ。史上４校目の春連覇にチャレンジする昨春センバツ王者の横浜は、昨秋こそ関東大会の準々決勝で専大松戸に２−４で敗れ、８強止まりだったが、メジャーも注目する今秋ドラフト１位候補