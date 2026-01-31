第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。スポーツ報知は秋季地区大会、明治神宮大会の戦いぶりをベースに、各校の戦力をＡＢＣで評価した。Ａランクは６校。地区王者として明治神宮大会に出場した花巻東、山梨学院、神戸国際大付、九州国際大付に加え、関東８強の横浜、九州８強の沖縄尚学もＡランクの実力を有すると予想する。