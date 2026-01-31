きのう、茨城県水戸市のJR水戸駅前のバスロータリーで男女4人が男に突然殴られるなどして2人が重傷を負いました。警察によりますと、きのう午後6時すぎ、JR水戸駅前のバスロータリーで、バス待ちをするなどしていた40代から50代の男女3人がいきなり60歳前後の男に殴られました。このうち、44歳の女性が軽傷、53歳の男性ら2人が鼻の骨を折る重傷です。また、17歳の女子高校生が、この男に自転車でぶつかられ、膝を擦りむいて軽傷で