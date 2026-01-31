自民党総裁の高市首相らの街頭演説会場で実施された金属探知機を使ったボディーチェック＝27日、東京・秋葉原安倍晋三元首相銃撃事件を受け、警察庁が要人警護の運用基準を見直してから3度目の国政選挙となる今回の衆院選。警察当局は首相らの安全確保に緊張感を強めている。選挙戦が激しさを増すにつれ、交流サイト（SNS）上では候補者らへの危害をほのめかす投稿が飛び交う。インターネット空間でテロの芽を摘む警戒が続く。