今から33年前の1月13日、皇太子時代の天皇陛下は、当時ご婚約内定中だった雅子さまと19日ぶりに東宮仮御所でお会いになったことが報じられた。陛下のご誕生からお二人のご婚約内定までの出来事を紹介する平成5(1993)年1月16日放送「皇室ご一家」（第703回お慶びの皇太子さま）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の天皇皇后両陛下をそれぞれ「皇太子さま」「小和田雅子さん」、上皇ご夫妻を「天皇