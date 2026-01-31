きょうも冬型の気圧配置が続き、北〜西日本の日本海側で雪となるでしょう。徐々に雪の範囲は狭まりますが、北海道〜北陸では夜まで降り続く予想です。既に平年を大きく上回る積雪となっている所がありますので、なだれや落雪、除雪作業中の事故にはご注意ください。また、前線の雨雲がかかる南西諸島は傘の出番となりそうです。その他の地域は概ね晴れて、特に関東は空気の乾燥した状態が続くでしょう。最高気温は、きのうと同じく