女子プロレスラーのダンプ松本（65）が30日に自身のブログを更新。手術を無事に終えたことを報告した。ダンプは「手術終わったよ。手術してない足上げてると楽なんだー」とつづり、病室でのショットを投稿した。続けて「痛み止めが取れた怖いいつ痛みが出るかビビリダンプだよ」と心境をつづり「ムギメシ食べれないでも臭くないよ。ご飯以外は食べてる栄養なくなると退院が遅くなるもんね」と病院食の写真をアップした。