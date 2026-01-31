タレント松嶋尚美（54）が30日までにインスタグラムを更新。長女の書き初めが金賞を受賞したことを報告した。松嶋は「ララが学校の書き初めで金賞を取りました!やったー!でかしたララちゃん」と喜び、長女が書き初めを手にするショットを投稿した。長女の顔は隠れており、書き初めには「夢の実現」と記されている。松嶋は「鉛筆は、良い言い方をすれば、『個性的』悪く言えば『ぐちゃぐちゃ』やのに笑毛筆は上手い!なんで?