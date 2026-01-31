フリーアナウンサー原千晶（37）が30日までに、インスタグラムを更新。松葉づえに別れを告げた。原アナは「約2ヶ月私を支えてくれた相棒と今日でお別れです最初はうまく使えずモヤっとすることもありましたが気づけば安心感を与えてくれる存在に」とつづり、松葉杖を使用するショットを数枚投稿した。続けて「松葉杖なしで最初の一歩を踏み出した時“あーーーちゃんと立てた。。"と胸が熱くなるものがありました。持つ側が反対だ