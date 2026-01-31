歌手の浜崎あゆみ（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで開催されたレディー・ガガ（39）のライブに訪れた様子を投稿した。“歌姫”浜崎の“ガガライブ衣装”はステージ上の歌姫にも負けないくらいのファッションだった。胸元を大胆に露出した黒いレザーのトップス＆ミニスカートに、黒の網タイツ姿。観客席から曲にあわせて踊ったり、手を振ったりした写真や動画をアップし、「ステージ上の皆様はもちろんのこと