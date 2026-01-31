フジテレビ小室瑛莉子アナウンサー（26）が30日までにインスタグラムを更新。軽井沢を満喫する様子を公開した。「川楽しみえりこ雪遊びえりこおにゅータオル喜びえりこ」とつづると、雪で足跡を付ける姿や、タオルをほほに当て笑顔を見せるショットなどを披露。続けて、ハッシュタグを付け「#いろんなえりこ#軽井沢」と記した。この投稿に同局の三上真奈アナ（36）が「かわいい、、、、」と反応。フォロワーからも「はち切れ