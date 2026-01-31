STV札幌テレビアナウンサー竹井愛乃が、30日までにインスタグラムを更新。表彰式のMCを担当したことを報告した。竹井アナは「25日(日)大倉山ジャンプ競技場にて表彰式MCを担当しました!」と報告し、会場での姿を写真で投稿した。竹井アナは雪の舞う中で顔を赤くし、笑顔を見せている。続けて「下からスタート地点が霞んで見えない程の悪天候により、1回目のジャンプで競技終了とはなりましたが、足を運んでくださった皆様ありがと