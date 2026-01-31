巨人の坂本勇人内野手（３７）と丸佳浩外野手（３６）が３０日、宮崎での合同自主トレを猛練習で締めた。前日２９日は体調不良のため大事をとって宿舎で静養していた坂本は、回復し５時間超のトレーニング。全３７選手で最後まで練習を行ったプロ２０年目は「頑張ります」と短い言葉に力を込めた。２人はグラウンドでのノックなどを終えると、室内の木の花ドームで打撃練習。ティー打撃、フリー打撃などでバットを振り続け、丸