レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。和服姿を投稿した。「今年2回目の振袖撮影では大好きな水色を選んだよ」と報告。水色を基調とした色鮮やかな花柄の振り袖ショットを公開した。晴天の下、蛇の目傘をさしたカットなどもあり「毎年色々な振袖着れて嬉しいです」と心境をつづった。また、別の投稿では巻き髪のロングヘア姿に真っ赤な衣