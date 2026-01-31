歌手でタレントの中川翔子（40）が、30日までにインスタグラムを更新。昨年誕生した双子が生後4カ月を迎えたことを報告した。中川は「ふたご無事4か月になりました!おめでとう!!」と報告して祝福。「寝返りがはじまり、からの、コロンコロンが楽しいらしく1秒も目を離せない!」と成長ぶりを写真や動画とともにつづった。「双子は二卵性でふたりは全然似てないけどわたしと弟くんが激似でパパとお兄ちゃんが激似」として、自身と